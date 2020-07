Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : une alliance avec Citrix pour le futur du travail Cercle Finance • 14/07/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mardi qu'il allait s'allier à Citrix Systems, un spécialiste de l'informatique dématérialisée, afin de penser le 'futur du travail' et imaginer un bureau plus 'flexible'. Aux termes de cet accord pluriannuel, Microsoft adoptera Citrix Workspace, le logiciel d'espace de travail digital unifié de Citrix, tandis que Citrix retiendra Microsoft Azure en tant que plateforme 'cloud' préférentielle, ce qui le conduira à faire migrer ses clients sur l'architecture de Microsoft. 'La pandémie mondiale a accéléré le besoin des entreprises d'adopter une approche opérationnelle flexible leur permettant de mobiliser leurs ressources - que ce soient les équipes, les bureaux ou la technologie - de manière dynamique (...) et de s'adapter à des conditions de marchés changeantes', expliquent les deux groupes américains dans un communiqué. Microsoft a également annoncé mardi avoir signé un partenariat avec C.H. Robinson, un spécialiste des technologies de la chaîne logistique, portant sur la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.81%