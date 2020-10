Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : un partenariat avec Zeiss Group Cercle Finance • 08/10/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Microsoft Corp. et ZEISS group annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique pluriannuel qui permettra d'accélérer la transformation de ZEISS vers le cloud. En standardisant ses équipements et processus sur Microsoft Azure, ZEISS sera en mesure de fournir à ses clients des expériences numériques améliorées, de répondre plus rapidement aux besoins changeants du marché et d'augmenter sa productivité. ZEISS s'appuiera sur l'expérience de Microsoft en matière de développement de logiciels pour développer ses propres capacités numériques tout en aidant Microsoft à améliorer son innovation produit axée sur le client grâce à une connaissance approfondie du secteur.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.90%