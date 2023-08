Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: un nouveau plan soumis à Londres pour Activision information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Microsoft a soumis des propositions à l'autorité britannique de la concurrence, la CMA, afin de répondre au refus de Londres d'autoriser le projet d'acquisition d'Activision en l'état.



Aux termes de l'accord, le géant des logiciels ne prévoit plus de faire l'acquisition des droits 'cloud' de Call of Duty, le titre-phare d'Activision Blizzard, et de tous les autres titres à sortir au cours des 15 prochaines années.



La CMA, qui a officiellement fait part de son refus d'approuver le rachat, doit maintenant examiner ces propositions dans le cadre d'une enquête de Phase 1 avant de prendre une décision attendue d'ici à la fin octobre.



Microsoft et Activision avaient annoncé le mois dernier avoir décidé de reporter de trois mois la finalisation de leur fusion, estimée à quelque 70 milliards de dollars, afin de pouvoir obtenir le feu vert des autorités britanniques.





