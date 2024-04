Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: un nouveau 'hub' dédié à l'IA va ouvrir à Londres information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il prévoyait d'ouvrir au coeur de la ville de Londres un nouveau 'hub' entièrement dédié à l'intelligence artificielle (IA).



Ce laboratoire, baptisé 'Microsoft AI London', sera consacré aux travaux exploratoires en vue de la mise au point de nouveaux grands modèles de langage et de leurs infrastructures associées.



Son objectif consistera par ailleurs à développer des outils de premier plan pour les modèles de fondation, par exemple en collaborant avec les partenaires existants du groupe de logiciels américain, au premier rang desquels se trouve OpenAI.



Ce nouveau 'hub' sera conduit par Jordan Hoffmann, un scientifique et ingénieur britannique qui a consacré sa carrière à l'IA et à l'origine des start-ups Inflection et DeepMind.



Microsoft souligne qu'il compte recruter des équipes dans les semaines qui viennent afin de gonfler les effectifs de ces bureaux, qui seront situés dans le quartier de la gare de Paddington.





