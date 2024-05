Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: un nouveau centre de données IA dans le Wisconsin information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Joe Biden a annoncé mercredi qu'il se déplacerait aujourd'hui dans le Wisconsin afin d'officialiser un investissement de 3,3 milliards de dollars de Microsoft, qui prévoit d'y établir un nouveau centre de données lié à l'intelligence artificielle (IA).



Le président américain, en pleine campagne électorale, souligne que le projet basé dans la ville de Racine va permettre la création de quelque 2300 emplois pendant la phase de construction puis de 2000 postes permanents.



Dans un communiqué, Biden ajoute que le programme doit se substituer à un projet porté il y a six ans par l'administration Trump, qui était censé aboutir à la création d'un site Foxconn spécialisé dans la fabrication d'écrans LCD.



L'investissement supposé de 10 milliards de dollars - qui devait permettre la création de 13.000 emplois à Racine, n'avait selon lui jamais été finalisé, coûtant ainsi quelque 500 millions de dollars aux contribuables américains





