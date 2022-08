Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: un contrat Teams décroché auprès de Barclays information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mardi qu'il allait déployer son logiciel collaboratif Teams au sein de la banque britannique Barclays, dans le cadre de l'un des plus gros contrats décrochés par cette plateforme de communication dans le secteur financier.



Dans le cadre de cet accord pluriannuel, l'application de Microsoft Teams va devenir la solution de conversation privilégiée pour les plus de 120.000 salariés et partenaires du groupe bancaire.



Aux termes du contrat, Barclays regroupera tous ses outils de communications et de collaboration actuels au sein du même instrument, Teams, qui remplacera les différents systèmes qui étaient utilisés jusqu'ici par Barclays.



Les termes financiers du partenariat n'ont pas été spécifiés.





