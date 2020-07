Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : un contrat 'cloud' auprès de PepsiCo Cercle Finance • 27/07/2020 à 17:01









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi avoir remporté un contrat avec le groupe américain de boissons non alcoolisées PepsiCo, qui l'a choisi en tant que fournisseur préférentiel de services 'cloud' pour une durée de cinq ans. Le partenariat doit notamment permettre au propriétaire des marques Tropicana, 7Up et Alvalle de moderniser et de consolider ses infrastructures données, ainsi que ses applications de gestion de la relation client (CRM). Au-delà de l'adoption de la suite d'informatique dématérialisée Azure, Microsoft déploiera également la suite bureautique Microsoft 365 et la plateforme collaborative Microsoft Teams auprès des 270.000 employés de Pepsi dans le monde. Les termes financiers du contrat n'ont pas été précisés.

