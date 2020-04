Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 28/04/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Microsoft avec un objectif de cours relevé à 200 dollars, jugeant que s'il a surperformé le marché depuis le début de l'année, il 'demeure bien positionné pour une croissance durable à long terme'. Le broker voit encore Microsoft comme 'l'un des meilleurs piliers dans les logiciels à long terme', tout en prévenant que les résultats de son troisième trimestre comptable et ses prévisions pour le quatrième 'pourraient se montrer mitigés'.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.99%