Microsoft : travaille sur les véhicules connectés avec CNH

(CercleFinance.com) - Microsoft et Accenture collaborent avec CNH Industrial pour aider le constructeur italien de véhicules et d'équipements à développer des produits et services connectés 'intelligents'. Dans le cadre de leur collaboration de cinq ans, les trois sociétés lanceront un réseau mondial de hubs numériques au Brésil, en Europe, en Inde et aux États-Unis, ont-elles déclaré. Les véhicules connectés de CNH offriront de nouvelles fonctionnalités telles que l'agriculture assistée par ordinateur, la maintenance prédictive, la gestion améliorée de la flotte ou encore le transport vert. CNH Industrial prévoit également de développer des services numériques basés sur les data, afin d'accompagner les clients sur la route de la durabilité, que ce soit via l'amélioration des rendements dans l'agriculture ou par une meilleure gestion de la flotte de véhicules dans le transport industriel. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

