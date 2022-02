Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft:travaille avec Lockheed Martin autour de la 5G.MIL information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce travailler activement avec Microsoft sur les solutions 5G.MIL visant à développer des connexions fiables pour les systèmes du ministère de la Défense des États-Unis capables de couvrir les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial et cybernétique.



Grâce à un nouvel accord d'entreprise, les deux sociétés testeront comment étendre et gérer efficacement la technologie de mise en réseau 5G pour les applications de défense JADO (Joint-All Domain Operations) en utilisant les services 5G et Microsoft Azure de Microsoft.



'Des partenariats commerciaux innovants comme celui-ci nous aident à accélérer et à déployer les capacités de transformation qui peuvent le mieux aider nos clients à faire face à un paysage de menaces en évolution rapide', a déclaré Dan Rice, vice-président des programmes 5G.MIL chez Lockheed Martin.





