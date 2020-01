MICROSOFT sur un nuage après ses résultats

(AOF) - Microsoft est attendu en hausse à Wall Street grâce à des profits plus élevés que prévu et à l'accélération de la croissance de son activité cloud. Au deuxième trimestre, clos fin décembre, le géant de l'informatique a enregistré un bénéfice net en progression de 38% à 11,65 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action. Le consensus a été dépassé de 19 cents. Le chiffre d'affaires de Microsoft a atteint pour sa part 36,9 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an alors que les analystes attendaient 35,67 milliards de dollars.

Son offre cloud baptisée Azure s'est de nouveau distinguée, voyant ses ventes bondir de 62% en données brutes. Elles ont aussi progressé de 64% à taux de change constants. La croissance d'Azure a accéléré par rapport au trimestre précédent où elle avait augmenté de respectivement 59% et 63%.