Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : sur un 'Cloud' pour ses trimestriels Cercle Finance • 30/01/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Après Apple hier, c'est au tour de Microsoft de faire état de solides résultats trimestriels, supérieurs aux attentes des analystes et portés notamment par ses performances dans le domaine du Cloud. Ainsi, la firme de Redmond a fait état d'un chiffre d'affaires, pour la période octobre-décembre 2019, de 36,9 milliards de dollars, en hausse de +14%. Le segment Commercial Cloud est en pleine forme, avec une progression de +39% et des revenus à 12,5 milliards de dollars. La branche Intelligence Cloud (comprenant notamment Azure) se porte bien également, avec des revenus en hausse de +27%, à 11,9 milliards de dollars. Résultat ? Sur la période, Microsoft affiche un bénéfice net de 11,6 milliards de dollars (+38%), pour un bénéfice par action de 1,51 dollar. Soit 20 cents de plus que ce qu'anticipaient les analystes.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.56%