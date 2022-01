Microsoft sur le point de racheter Activision Blizzard : Ubisoft en profite

(AOF) - Microsoft serait sur le point de conclure un accord pour racheter Activision Blizzard, le fabricant de jeux vidéo à l'origine de la franchise "Call of Duty", dans ce qui serait le plus grand rachat jamais réalisé par le géant américain de la technologie, selon des personnes proches du dossier cités par Bloomberg. Ce dernier évoque une valorisation de 70 milliards de dollars et le Wall Street Journal de plus de 50 milliards de dollars.

La transaction pourrait être annoncée dès mardi, ont indiqué ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé de ces informations.

A la Bourse de Paris, la nouvelle profite en tout cas à Ubisoft qui grimpe de plus de 8% et se classe en tête du SBF 10 peu avant 15h.