Microsoft : sortie de la Xbox Series X confirmée en novembre

(CercleFinance.com) - Dans une note de blog, le groupe Microsoft a confirmé la sortie au mois de novembre de sa prochaine console de jeux, la Xbox Series X. Elle s'accompagnera de 'milliers de jeux sur 4 générations', précise le géant américain. Halo Infinite manquera cependant à l'appel : le jeu a été décalé à 2021. Selon de nombreuses sources, la console pourrait sortir, plus précisément, le 6 novembre.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -1.98%