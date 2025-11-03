Microsoft signe un contrat de 9,7 milliards de dollars avec l'IREN pour des puces Nvidia

Microsoft a conclu un accord de 9,7 milliards de dollars avec l'opérateur de centres de données IREN, qui comprend l'accès aux puces avancées de Nvidia, dans le but d'atténuer la pénurie de calcul qui a empêché le géant de la technologie de profiter pleinement du boom de l'intelligence artificielle.

La nouvelle a fait grimper les actions d'IREN IREN.O de plus de 20 % dans les échanges avant bourse lundi. Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle Dell DELL.O a augmenté de 5 %, car il fournira à IREN les puces GB300 de Nvidia et d'autres équipements que Microsoft MSFT.O utilisera pour un montant d'environ 5,8 milliards de dollars.

Cet accord de cinq ans montre que l'industrie de l'IA a de plus en plus besoin de puissance de calcul pour faire fonctionner des applications telles que ChatGPT. Il fait suite aux résultats obtenus la semaine dernière par de grandes entreprises technologiques, qui ont souligné que les pénuries de capacité limitaient leur capacité à tirer pleinement parti de l'essor de l'IA.

Le partenariat avec l'IREN permettrait à Microsoft d'accroître sa capacité de calcul sans avoir à construire de nouveaux centres de données ou à se procurer de l'énergie supplémentaire, deux des principaux obstacles qui ralentissent sa capacité à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle.

Elle évitera également de lourdes dépenses d'investissement dans des puces qui perdront de leur valeur avec l'arrivée de nouveaux processeurs plus puissants.

IREN, dont la valeur boursière s'élève à 16,52 milliards de dollars après une multiplication par plus de six de ses actions cette année, possède plusieurs centres de données en Amérique du Nord, d'une capacité totale de 2 910 mégawatts. Ses installations sont entièrement alimentées par des énergies renouvelables.

L'IREN a indiqué que les processeurs Nvidia devraient être déployés progressivement jusqu'en 2026 sur son campus de Childress (Texas), d'une capacité de 750 mégawatts, parallèlement à de nouveaux centres de données à refroidissement liquide conçus pour fournir une capacité informatique critique d'environ 200 mégawatts.

Les liquidités provenant du paiement anticipé de Microsoft contribueront à financer une partie de son contrat avec Dell, d'une valeur de 5,8 milliards de dollars, a indiqué IREN dans un document. Le contrat de Microsoft pourrait être résilié si l'entreprise ne respecte pas les délais de livraison.

Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré la semaine dernière que l'entreprise s'attendait désormais à ce que la pénurie de capacité d'IA s'étende au moins jusqu'à la mi-2026, après avoir prédit qu'elle s'améliorerait dans le courant de l'année.