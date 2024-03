Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: série de recrutements pour Copilot et l'IA information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Par la voix de sa directrice générale Satya Nadella, Microsoft annonce que Mustafa Suleyman et Karén Simonyan rejoignent Microsoft pour former une nouvelle structure appelée 'Microsoft AI', axée sur l'avancement de Copilot et d'autres produits d'IA grand public.



Mustafa Suleyman (co-fondateur de DeepMind et Inflection) sera vice-président exécutif et CEO de Microsoft AI et rejoindra l'équipe de direction (SLT). Karén Simonyan rejoint ce groupe en tant que scientifique en cheffe, relevant de Mustafa.



Karén Simonyan, cofondatrice et scientifique en chef d'Inflection, est une chercheuse renommée en IA et une leader d'opinion, qui a dirigé le développement de certaines des plus grandes avancées en matière d'IA au cours de la dernière décennie, notamment AlphaZero.



'Plusieurs membres de l'équipe Inflection ont choisi de rejoindre Mustafa et Karén chez Microsoft. Ils comprennent certains des ingénieurs, chercheurs et constructeurs en IA les plus accomplis au monde', indique Satya Nadella.



'Nous avons une réelle chance de créer une technologie que l'on croyait autrefois impossible et qui est à la hauteur de notre mission : garantir que les avantages de l'IA parviennent à chaque personne et organisation de la planète, de manière sûre et responsable', a-t-elle ajouté.





