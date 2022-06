Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Microsoft: sanctionné pour ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 16:08

(CercleFinance.com) - Microsoft recule de plus de 2% sur les premiers échanges à Wall Street, après l'annonce par le géant informatique de nouvelles prévisions au titre de son quatrième trimestre comptable, pénalisées par des effets de changes défavorables.



Le groupe anticipe désormais pour le trimestre en cours un BPA entre 2,24 et 2,32 dollars, contre une fourchette-cible précédente de 2,28-2,35 dollars avant prise en compte de cet impact des taux de changes.



De même, Microsoft prévoit maintenant un profit opérationnel compris entre 20,6 et 21,3 milliards de dollars, ainsi que des revenus entre 51,94 et 52,74 milliards, des fourchettes-cibles là aussi abaissées par rapport aux précédentes.