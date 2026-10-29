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Microsoft s'apprête à lever 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations aux États-Unis, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit de lever au moins 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News.

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