Microsoft s'apprête à lever 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations aux États-Unis, selon Bloomberg News

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Microsoft MSFT.O prévoit de lever au moins 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News.