Microsoft rétablit le service pour Outlook et Teams après une panne mondiale

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les services avaient été entièrement rétablis sur Teams, Outlook et ses autres produits, mettant ainsi fin à une panne mondiale qui a paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations pendant plus de 24 heures.

"Nous avons mené à bien nos efforts pour résoudre le problème sous-jacent à l’incident et rétabli le service pour les clients et les régions encore touchés", a indiqué la société sur X.

Microsoft avait indiqué que des problèmes de serveurs étaient à l’origine de l’incident, qui avait également affecté son assistant IA Copilot, et qu’elle n’avait pas connaissance d’activité malveillante, écartant ainsi l’IA comme cause de la panne .

Outlook et Teams comptent parmi les applications professionnelles les plus utilisées, avec des centaines de millions d’utilisateurs. Cette panne a empêché les utilisateurs d’effectuer des tâches essentielles telles que l’envoi d’e-mails, la gestion d’agendas et l’organisation de réunions virtuelles.

Elle a touché des administrations publiques, de l’Australie au Japon en passant par les États-Unis, entraîné des retards chez des sociétés de courtage, empêché certaines entreprises de publier leurs résultats financiers et contraint des compagnies aériennes à avertir leurs clients de retards de communication, selon des déclarations publiques.

Les organisations qui hébergent les services Microsoft sur leurs propres serveurs, plutôt que dans le cloud, ont été relativement épargnées.

UNE NOUVELLE PANNE POUR MICROSOFT

Cette panne, dont les signalements ont commencé à se multiplier vers 17 h 25 GMT jeudi selon Ookla, est l’une des plus longues de l’histoire de Microsoft et la deuxième interruption de ses services cette année.

Microsoft a indiqué que la panne avait spécifiquement touché les fonctionnalités liées à Exchange Online — sa plateforme de messagerie et de gestion des agendas basée sur le cloud —, laissant les applications non connectées opérationnelles.

Cet incident renforce les interrogations quant à la dépendance mondiale vis-à-vis d’une poignée de géants de la technologie qui fournissent à la fois les logiciels essentiels et l’infrastructure cloud qui les sous-tend.

Il a également mis en évidence la dépendance vis-à-vis des logiciels professionnels de Microsoft, les signalements de panne ayant connu un pic lorsque les employés ont commencé leur journée de travail en Asie et en Europe, selon Ookla, la société mère de Downdetector.

Downdetector a enregistré plus de 7,4 millions de signalements à travers le monde, avec un pic à près de 20 000 par minute, soit plus de 1 500 fois les niveaux habituels.

"Cela montre à quel point la journée de travail repose désormais sur les outils de messagerie et de collaboration d’un seul fournisseur", a déclaré Luke Kehoe, analyste sectoriel en chef chez Ookla.

Vendredi, l’action Microsoft a clôturé sans variation à 523,88 dollars. Le titre a progressé d’environ 8% depuis le début de l’année.

Les perturbations et les pertes financières liées à cette panne pourraient donner lieu à de nombreuses demandes d’indemnisation, mais l’impact global sur les assureurs devrait être limité, a déclaré Mario De Cicco, vice-président chargé des institutions financières européennes chez Morningstar DBRS.

De Cicco a estimé les pertes assurées mondiales liées à cet incident entre 300 et 500 millions de dollars, un chiffre bien inférieur au coût financier de 400 millions à 1,5 milliard de dollars de la panne de CrowdStrike de 2024, qui avait paralysé plus de 8 millions d’ordinateurs fonctionnant sous Windows et provoqué des perturbations à grande échelle.

Microsoft a également été confronté à une panne de ses services 365 en janvier de cette année et en octobre de l’année dernière. Le mois dernier , l’entreprise a signalé une panne de sa plateforme cloud Azure qui a affecté sa suite de logiciels de productivité et divers secteurs d’activité à travers le monde.

"Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas la première panne de Microsoft 365 cette année", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro.

"Si la fiabilité commence à apparaître comme un problème récurrent, cela donne à tous les services informatiques une raison de réfléchir à deux fois avant de confier une part encore plus importante de leurs activités à un seul fournisseur."

Certains analystes se demandent toutefois si de tels incidents peuvent pousser les clients vers la concurrence, compte tenu des coûts de migration élevés liés au remplacement d’outils si profondément intégrés dans les opérations quotidiennes.

LES TRANSACTIONS ONT DÛ ÊTRE CONFIRMÉES PAR FAX

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que celui-ci collaborait avec Microsoft pour trouver une solution à la panne qui a touché des organismes tels que le NHS et la police métropolitaine de Londres.

L’impossibilité d’accéder aux e-mails et à d’autres services a eu un impact sur la capacité de la police métropolitaine à signaler certains délits en ligne, même si sa capacité à répondre aux appels n’a pas été affectée.

Le NHS a indiqué que ses services locaux se tournaient vers des solutions de remplacement, telles que l’utilisation de systèmes informatiques ou de dossiers papier.

Pour les entreprises, les répercussions ont été généralisées.

L’opérateur boursier européen Euronext a signalé des perturbations au niveau de ses e-mails, l’assureur britannique Aviva a activé ses systèmes de secours pour ses conférences téléphoniques sur les résultats financiers et le géant danois du transport maritime Maersk a averti ses clients de retards dans les mises à jour.

Les géants américains de l’IA OpenAI et Anthropic ont également rencontré des problèmes avec les connecteurs Microsoft, qui ont ensuite été résolus, tandis que les compagnies aériennes indiennes IndiGo INGL.NS , Akasa Air et Air India ont indiqué que leurs services d’assistance par e-mail avaient été affectés.

Cette panne a également perturbé la gestion des fonds au sein de sociétés de courtage, d’assureurs vie et de sociétés de gestion de fonds taïwanaises. L’une de ces sociétés est même allée jusqu’à annuler une opération de rachat d’obligations, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Une autre société financière taïwanaise a dû recourir au fax pour confirmer ses transactions, a indiqué une deuxième source.

Aux États-Unis, le constructeur de camions électriques Workhorse Group WKHS.O a reporté jeudi la publication de ses résultats au 16 novembre, tandis que le groupe suisse Richemont CFR.S a brièvement retardé vendredi l’annonce de ses résultats du premier semestre.

En Australie, où les services de renseignement et la police fédérale figuraient parmi les organisations touchées par la panne, le ministre chargé de la cybersécurité, Tony Burke, a déclaré que Microsoft ne soupçonnait pas de cyberattaque.

"L’impact auquel ils sont confrontés… concerne principalement les systèmes de messagerie électronique", a ajouté le ministre.