Microsoft: Repsol va fournir de l'électricité renouvelable

(CercleFinance.com) - Repsol va fournir de l'électricité renouvelable à Microsoft après avoir conclu un accord pour un total de six contrats d'achat d'électricité virtuels (VPPA) à long terme.



Ces accords d'approvisionnement d'une durée de 12 ans sont liés à trois parcs éoliens et trois centrales solaires en Espagne d'une puissance installée totale de 230 MW qui seront opérationnels d'ici décembre 2025.



Cet accord s'ajoute aux accords d'achat d'électricité existants qui font partie d'un partenariat annoncé en 2021, atteignant désormais un total global de 320 MW de capacité installée.



Repsol a été la première entreprise de son secteur à annoncer un objectif de zéro émission nette d'ici 2050 et développe son activité d'énergie renouvelable pour atteindre entre 9 000 MW et 10 000 MW de capacité installée d'ici 2027. Microsoft a annoncé qu'il s'approvisionnerait à 100 % en énergie renouvelable d'ici 2025.



Repsol investira entre 3 et 4 milliards d'euros nets dans le développement de son portefeuille de projets jusqu'en 2027 pour atteindre ses objectifs de croissance. Sur les 9 000 à 10 000 MW installés, 50 % seront dans la péninsule ibérique et 30 % aux États-Unis. Repsol prévoit d'étendre sa présence au Chili et en Italie, avec une capacité installée combinée de 1 500 MW en 2027.



Selon João Costeira, directeur général exécutif de la production à faible émission de carbone chez Repsol : ' Cet accord avec Microsoft, un partenaire stratégique, souligne l'importance des énergies renouvelables pour la révolution numérique dans laquelle nous sommes profondément impliqués, et il démontre également l'engagement de Repsol en faveur de la décarbonisation. '





