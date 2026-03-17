Microsoft réorganise les équipes de Copilot, libérant le responsable de l'IA pour la superintelligence

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(Ajoute des détails)

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi qu'elle réorganisait ses équipes Copilot en unifiant ses versions commerciales et grand public, alors que le géant de la technologie s'efforce d'améliorer son assistant d'intelligence artificielle et d'en favoriser l'adoption.

La restructuration libérera Mustafa Suleyman, le responsable de l'IA de Microsoft, ce qui permettra à ce vétéran de l'industrie de se concentrer davantage sur la création de nouveaux modèles d'intelligence artificielle et sur les efforts de la société en matière de superintelligence.

Jacob Andreou, qui occupe depuis l'année dernière le poste de vice-président des produits et de la croissance de Microsoft AI, dirigera les efforts de Copilot dans les domaines de la consommation et du commerce, a déclaré Microsoft.

Les cadres supérieurs Ryan Roslansky, Perry Clarke et Charles Lamanna dirigeront les applications M365 et la plateforme Copilot.

Cette réorganisation "me permettra de concentrer toute mon énergie sur nos efforts de superintelligence et d'être en mesure de fournir des modèles de classe mondiale à Microsoft au cours des cinq prochaines années", a déclaré Mustafa Suleyman.

Microsoft s'est empressé de stimuler l'adoption et l'utilisation de Copilot, cherchant à mieux concurrencer les géants de la technologie tels que Google GOOGL.O et les startups telles qu'Anthropic,qui ont connu une forte adoption de leurs propres produits d'IA au cours de l'année écoulée.

La semaine dernière, le fabricant de Windows a dévoilé Copilot Cowork, un outil basé sur le produit viral Claude Cowork d'Anthropic, qui a reçu un accueil très favorable, les utilisateurs louant sa capacité à gérer des tâches complexes avec une supervision humaine limitée.