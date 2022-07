Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: rejoint l'initiative bas-carbone lancée par ABB information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:17









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui que Microsoft avait rejoint son mouvement pour l'efficacité énergétique, une initiative multipartite visant à sensibiliser et à inciter à l'action pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone afin de lutter contre le changement climatique.



' Microsoft représente l'un des plus grands partenaires commerciaux à se joindre à l'initiative à ce jour ', indique ABB.



' Microsoft s'est engagé à devenir négatif en carbone d'ici 2030 et à s'alimenter à 100 % via de l'électricité renouvelable d'ici 2025, ' rappelle Elisabeth Brinton, vice-présidente du développement durable chez Microsoft.



La stratégie globale de durabilité d'ABB prévoit pour sa part d'atteindre la neutralité carbone d'ici la fin de la décennie.







