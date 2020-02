Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : regroupe ses applications Office sous Android Cercle Finance • 19/02/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le groupe Microsoft a publié cette semaine une mise à jour de son application Office sous Android, qui regroupe Word, Excel et PowerPoint pour la première fois. Jusqu'à présent, les trois applications phares d'Office devaient être téléchargées de manière séparée. Avec cette nouvelle version d'Office, il devient donc plus facile de passer d'un logiciel à l'autre de la suite Office. Pour l'instant, seule la version Android de l'application Office profite de ce regroupement. La version iOS n'est pas (encore ?) concernée.

