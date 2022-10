Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: recul de 13% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé mardi soir, au titre de son premier trimestre 2022-23, un BPA de 2,35 dollars, en diminution de 13% (-7% à changes constants), malgré un bénéfice d'exploitation en hausse de 6% (+15% à changes constants) à 21,5 milliards.



Le géant informatique a vu ses revenus s'accroitre de 11% (+16% hors effets de changes) à 50,1 milliards de dollars, tirés par le dynamisme de Microsoft Cloud dont le chiffre d'affaires s'est accru de 24% (+31% hors effets de change) à 25,7 milliards.



'Dans un monde confronté à des vents contraires croissants, nous aidons nos clients à faire plus avec moins, tout en investissant dans des domaines de croissance séculaire et en gérant notre structure de coûts de manière disciplinée', a déclaré le PDG Satya Nadella.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.38%