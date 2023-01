Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : rechute de -5%, sous les 234$ information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Microsoft vient de ricocher sous 262$ mi-décembre et repasse sous le niveau de support des 241$ puis le plancher des 234$ du 22 au 28/12/2022.

Microsoft pourrait retourner tester le niveau des 214$ du 3 novembre (et fin novembre 2020), sur lequel l'action a rebondi de plus de 25%.





