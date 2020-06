Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : rachat d'un spécialiste de la sécurité IoT Cercle Finance • 22/06/2020 à 16:26









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi l'acquisition de CyberX, un spécialiste de la sécurité des projets dans l'Internet des objets (IoT), afin de renforcer les capacités de sa plateforme 'cloud' Azure. Basé à San Francisco, CyberX propose des services de cybersécurité destinés aux les infrastructures critiques permettant d'empêcher les pannes, les incidents environnementaux, mais aussi le vol de propriété intellectuelle. Les termes financiers de ce rachat n'ont pas été dévoilés. Microsoft avait annoncé il y a deux son intention d'investir cinq milliards de dollars dans l'Internet des objets (IoT).

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.34%