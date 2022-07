Microsoft: protocole d'accord autour des émissions de CO2 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 16:26

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé la signature d'un protocole d'accord (MOU) avec Microsoft et Teradata afin de développer conjointement une solution conçue pour réduire les émissions de carbone.



L'offre déployée par les trois sociétés est conçue pour aider les exploitants d'aéronefs à disposer des outils dont ils ont besoin pour enregistrer, déclarer et réduire les émissions carbonées.



Dans ce cadre, GE Digital fournira des données de vol haute fidélité et des analyses de consommation de carburant tandis que Microsoft Cloud for Sustainability livrera un modèle commun de capture des données rationalisée ainsi qu'un large éventail de services de calcul.



Enfin, la plate-forme de données et d'analyse multi-cloud Teradata Vantage via Flight Data Link, une solution développée avec GE Digital, permet l'intégration de sources de données opérationnelles et financières supplémentaires ainsi que de puissantes analyses pour comprendre la cause profonde du non-respect des possibilités d'économie de carburant.



'Les données ont toujours été la pierre angulaire de l'aviation et les compagnies aériennes recherchent désormais des moyens d'exploiter les données pour améliorer leur efficacité', résume Lisa Stewart, SVP chez Teradata.