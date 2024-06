Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: programme de cybersécurité pour les hôpitaux information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé un nouveau programme de cybersécurité pour soutenir les hôpitaux desservant plus de 60 millions de personnes dans les zones rurales des États-Unis.



En 2023, le secteur de la santé a été particulièrement touché par les attaques de ransomware, avec une augmentation de près de 130 %.



Le programme de Microsoft offrira des services technologiques gratuits et à faible coût, des mises à jour de sécurité Windows 10 gratuites pendant un an, et des évaluations et formations en cybersécurité.



Microsoft vise à renforcer la sécurité des hôpitaux ruraux pour maintenir la viabilité des soins de santé dans ces régions.





Valeurs associées MICROSOFT 427.87 USD NASDAQ 0.00%