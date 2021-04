MICROSOFT : profits plus élevés que prévu, mais légère déception sur Azure

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

La division More Personal Computing, qui comprend en particulier le système d'exploitation Windows, ses tablettes Surface et sa console Xbox, s'est aussi distinguée. Ses revenus sont en hausse de 19% à 13 milliards de dollars alors que le marché visait 12,55 milliards. Ils ont été soutenus par l'activité jeux vidéo, dont les ventes ont augmenté de 34%.

Autre source de déception, le groupe a donné l'habitude aux investisseurs de dépasser leurs attentes en termes de revenus dans des proportions bien plus importantes.

Très surveillé par les analystes, Azure a vu ses ventes augmenter de 50% en données brutes et progresser de 46% à taux de change constants contre respectivement 50% et 48% le trimestre précédent. Selon Goldman Sachs, les investisseurs anticipaient une progression légèrement supérieure, d'où la faiblesse de l'action en avant Bourse.

La firme de Redmond, dans l'Etat de Washington, a profité de la bonne performance de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Elle a vu ses ventes bondir de 23% à 15,1 milliards de dollars. Ils ont augmenté de 20% à taux de change constant.

(AOF) - Microsoft a présenté hier soir des résultats supérieurs aux attentes, soutenus par ses activités dans le cloud et les jeux vidéo. Au troisième trimestre, clos fin mars, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 44% à 15,46 milliards de dollars, soit 2,03 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,95 dollars, à comparer avec le consensus Bloomberg de 1,78 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint pour sa part 41,7 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an, alors que les analystes attendaient 41,1 milliards de dollars.

