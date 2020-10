Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : présente le fichier CRM basé sur l'IA Cercle Finance • 26/10/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Microsoft, C3.ai et Adobe ont uni leurs forces pour réinventer le fichier CRM. Les trois entreprises ont annoncé aujourd'hui le lancement de C3 AI CRM, présentée comme étant la première solution de gestion de fichier client basée sur l'intelligence artificielle. Spécialement conçue pour les entreprises et les industries, la solution C3 AI CRM s'intègre à Adobe Experience Cloud et pilote les opérations orientées client avec des informations prédictives sur l'activité.

