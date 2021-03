Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : pourrait racheter Discord pour 10Mds$ Cercle Finance • 23/03/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Microsoft serait actuellement en pourparlers avec Discord, un chat de discussion dédié à l'univers des jeux vidéo, a annoncé Bloomberg, évoquant même la somme de 10 milliards de dollars. 'Discord s'est entretenu avec des acheteurs potentiels et le géant du logiciel Microsoft est en lice [pour le rachat]', écrit Bloomberg sur son site. Des informations confirmées par VenturesBeat, un site spécialisé dans l'actualité des nouvelles technologies. S'appuyant sur les déclarations de 'deux sources proches du dossier', le site annonce que 'Discord explorerait actuellement ses options de vente à la suite de l'intérêt de plusieurs acheteurs potentiels de la société'. 'Une source a déclaré que la société avait signé un accord d'acquisition exclusive avec une partie, ce qui signifie qu'elle est en négociation finale sur une vente', ajoute VenturesBeat. Créé en 2015, Discord est plébiscité par des millions d'utilisateurs dans le monde, son audience ayant dépassé depuis bien longtemps le cadre du jeu vidéo.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ 0.00%