Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: plan d'investissement le plus important en France information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il prévoyait d'investir quatre milliards d'euros dans le développement de ses infrastructures consacrées au 'cloud' et à l'IA en France.



L'investissement, dévoilé à l'occasion du sommet 'Choose France' organisé aujourd'hui à Versailles, constitue l'investissement le plus important réalisé à ce jour dans le pays par le groupe informatique, présent en France depuis 41 ans.



Le projet doit notamment passer par l'ajout de jusqu'à 25.000 de processeurs GPU de dernière génération d'ici fin 2025, via l'extension de ses sites existants dans les régions de Paris et de Marseille.



Il prévoit aussi la prochaine ouverture, près de Mulhouse, d'un nouveau site destiné à héberger ses centres de données de nouvelle génération dans la région Grand Est.



Dans un communiqué, Microsoft explique que ces investissements vont lui permettre de répondre à la demande croissante des organisations françaises privées et publiques, de toutes tailles, qui souhaitent tirer parti de la puissance de calcul liée à l'IA.



Le groupe compte en parallèle mener à bien un plan de formation à l'IA et de soutien des startups françaises, avec l'ambition de former un million de personnes et de porter quelque 2500 startups françaises d'ici 2027.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.81%