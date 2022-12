Microsoft: plaide sa cause auprès de la FTC information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 13:53

(CercleFinance.com) - Microsoft a plaidé hier soir les mérites de son projet de rachat sur le concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard auprès de la Federal Trade Commission (FTC), jusqu'ici opposée à l'opération.



Le géant technologique américain explique qu'après un an d'enquête, aucune preuve n'a été apportée de son intention de retirer 'Call of Duty', le jeu vedette d'Activision, de la PlayStation pour en réserver l'exclusivité à sa console Xbox.



'L'acquisition d'un titre particulier par le troisième fabricant mondial de consoles ne peut perturber à ce point un secteur hautement concurrentiel', explique Microsoft dans un document légal.



'Surtout lorsque le fabricant en question a clairement laissé entendre qu'il ne comptait pas confisquer le jeu', ajoute-t-il.



La société souligne qu'elle a proposé le jeu 'Call of Duty' à Nintendo, qui l'a accepté, mais que Sony s'est pour l'instant refusé à accepter son offre.



'Le fait que le principal concurrent à la Xbox se soit jusqu'ici opposé à sa proposition ne justifie pas le fait de bloquer une transaction au nom du bénéfice apporté aux consommateurs', poursuit-il.



Au début du mois, la FTC avait déposé une plainte administrative en vue de bloquer l'acquisition d'Activision par Microsoft, estimée à quelque 69 milliards de dollars.



Selon la FTC, cette acquisition, la plus importante jamais réalisée au sein du marché des jeux vidéo permettrait à Microsoft de faire disparaître les concurrents de ses consoles Xbox ainsi que de ses services à forte croissance dans l'abonnement et le cloud.



L'administration rappelle qu'Activision est à l'origine de titres particulièrement populaires au sein de la communauté de joueurs, tels que 'Call of Duty', 'World of Warcraft', 'Diablo' et 'Overwatch'.