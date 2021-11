Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : partenariat stratégique mondial avec Kyndryl information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un partenariat stratégique mondial historique avec Kyndryl, présenté comme 'le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde'. Les deux partenaires souhaitent mettre en commun leurs capacités de pointe au profit des entreprises clientes et voient dans cet accord une source 'd'opportunités de revenus supplémentaires de plusieurs milliards de dollars'. Il s'agit par ailleurs du premier accord passé par Kyndryl depuis que la société est devenue une structure publique indépendante. Concrètement, l'idée du partenariat consiste à mettre sur le marché des solutions de pointe basées sur le cloud Microsoft permettant notamment d'accélérer l'adoption du cloud hybride, de moderniser les applications et les processus, ou encore de développer les compétences. Un laboratoire de co-innovation sera aussi mis en place pour développer et commercialiser rapidement de nouvelles fonctionnalités client basées sur Microsoft Cloud.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.82%