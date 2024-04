Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: partenariat stratégique avec Cloud Software Group information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé aujourd'hui élargir sa collaboration avec Cloud Software Group via un accord de partenariat stratégique de huit ans.



'L'accord renforcera la collaboration de mise sur le marché de la plateforme d'applications et de postes de travail virtuels Citrix et soutiendra le développement de nouvelles solutions cloud et d'IA avec une feuille de route de produits intégrée', indique Microsoft.



Par ailleurs, Cloud Software Group s'engagera à hauteur de 1,65 milliard de dollars dans le cloud Microsoft et ses capacités d'IA générative.



Cet accord renforcera l'une des alliances les plus durables du secteur entre Citrix, l'unité commerciale de Cloud Software Group, et Microsoft.



L'accord devrait aussi permettre d'accélérer la productivité et les nouvelles innovations en matière d'IA.



' Avec Microsoft 365 comme plateforme de collaboration et Microsoft Azure comme solution cloud privilégiée, Citrix est bien placé pour fournir des solutions transformatrices à grande échelle à nos clients communs ', a comenté Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft.







Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.24%