Microsoft : partenariat stratégique au service de la science

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un 'partenariat stratégique' avec Verily et le Broad Institute du MIT et Harvard afin 'd'accélérer les nouvelles innovations en biomédecine' via le développement de la plateforme Terra.

Cette plateforme open-source sécurisée permet aux chercheurs biomédicaux d'accéder aux données, d'exécuter des outils d'analyse et de travailler ensemble.

Cette nouvelle collaboration - qui s'appuiera sur les technologies cloud et l'intelligence artificielle - vise à améliorer la capacité des scientifiques à collaborer pour lutter contre certaines des maladies les plus complexes et les plus répandues.

'Les données biomédicales sont générées et numérisées à un rythme historique et devraient atteindre des dizaines d'exaoctets d'ici 2025', estime Microsoft qui précise que 'ces ensembles de données peuvent fournir des informations vitales sur certains des problèmes de santé les plus urgents au monde.'