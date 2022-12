Microsoft: partenariat et investissement dans LSEG information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - Microsoft et LSE Group annoncent un partenariat stratégique de 10 ans pour concevoir l'infrastructure de données de LSEG à l'aide du cloud et développer conjointement de nouveaux produits et services pour les données et l'analyse.



Dans le cadre de ces accords, la plate-forme de données et d'autres infrastructures technologiques clés du groupe de Bourse britannique migreront vers l'environnement cloud Azure du géant informatique américain.



Par ailleurs, Microsoft va acquérir une participation d'environ 4% dans LSEG auprès du consortium Blackstone/Thomson Reuters, et Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe Cloud et IA de Microsoft, doit être nommé administrateur non exécutif de LSEG.