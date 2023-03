Microsoft: partenariat en faveur des médias indépendants information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un nouveau partenariat public-privé tripartite, aux côtés d'Internews et de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dans le but de développer un 'accélérateur de viabilité des médias'. L'idée est de pouvoir aider les médias indépendants à se renforcer financièrement.



' Des milliers de médias ont fermé dans le monde au cours de la dernière décennie en raison de la perturbation des modèles commerciaux traditionnels des médias. Au service de la démocratie, le 'Media Viability Accelerator' contribuera à inverser cette tendance en aidant les médias à survivre et à devenir plus compétitifs', explique Jeanne Bourgault, directrice générale d'Internews, une organisation à but non lucratif qui soutient les médias indépendants dans 100pays.



Concrètement, cet outil prendra la forme d'une page web qui permettra aux médias d'information d'accéder à des solutions et à des informations sur le marché afin de mettre au point des stratégies commerciales efficaces.



Les médias participants pourront gratuitement apprendre d'une communauté de pairs, accéder à un outil multilingue qui visualise les données de performance des médias et recevoir des alertes quotidiennes exploitables basées sur des milliers de sources de marché et de médias, souligne Microsoft.