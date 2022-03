Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: partenariat avec Worldline contre la fraude information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 14:46









(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé hier le lancement officiel de son partenariat avec Microsoft Dynamics365 Fraud Protection, une collaboration qui doit permettre aux entreprises clientes de Worldline de relever les défis toujours croissants de la fraude sur les paiements en ligne.



Worldline est ainsi le premier fournisseur de services de paiements à adopter et à intégrer pleinement cette solution de détection de fraude de Microsoft, lui permettant d'offrir une nouvelle génération de solutions hybrides de lutte contre la fraude, 'beaucoup plus précises et efficaces que les seules règles traditionnelles ou lemachine learningavancé'.



Les principales fonctionnalités de cette solution sont la détection de fraude hybride, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'empreinte digitale d'appareil(collecte de données télémétriques des appareils à des fins d'identification) ou encore la gestion multi-hiérarchique, soit la possibilité de mener une stratégie de gestion de la fraude à tous les niveaux de l'entreprise.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ 0.00%