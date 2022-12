Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: partenariat avec Viasat pour l'accès à Internet information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un partenariat avec Viasat, une société mondiale de communications, pour aider à fournir un accès Internet à 10 millions de personnes dans le monde, dont 5 millions en Afrique.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Airband de Microsoft qui vise à fournir un accès Internet à un quart de milliard de personnes à travers le monde, dont 100 millions de personnes sur le continent africain, d'ici la fin de 2025.



Les partenaires travailleront notamment en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis, tout en donnant la priorité à l'expansion le programme en Égypte, au Sénégal et en Angola.



Selon l'Union internationale des télécommunications à l'ONU, environ un tiers de la population mondiale - soit 2,7 milliards de personnes - n'a encore jamais utilisé Internet.





