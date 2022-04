Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: partenariat avec Thales Alenia Space information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce une collaboration avec Microsoft pour explorer le développement de nouvelles capacités dans le traitement informatique dans l'espace et des outils d'observation géospatiale.



Dans cette optique, les deux entreprises démontreront et valideront les technologies et les potentialités de calcul en orbite à bord de la Station spatiale internationale en 2023, afin de créer de nouvelles applications de traitement de données climatiques en orbite.



Thales Alenia Space travaillera avec Microsoft Research dans les domaines de la télédétection, de la vision par ordinateur et de la climatologie pour démontrer le potentiel du calcul embarqué de prochaine génération pour l'observation de la Terre.





