Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : partenariat avec Morgan Stanley dans le 'cloud' Cercle Finance • 02/06/2021 à 16:56









(CercleFinance.com) - Microsoft et Morgan Stanley ont officialisé mercredi un partenariat stratégique portant sur les services d'informatique dématérialisée ('cloud'). Les deux groupes américains expliquent dans un communiqué qu'ils ont prévu de mettre en place un mode de collaboration 'unique' visant à répondre de manière spécifique aux besoins du secteur financier. L'accord doit notamment permettre à Morgan Stanley d'accélérer la modernisation de son environnement technologique et d'améliorer l'expérience proposée à ses équipes et à ses clients. Dans le cadre du projet, Microsoft va fournir à la banque d'affaires une plateforme protégée et conforme aux exigences de sécurité devant placer la confidentialité des données au coeur des préoccupations.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.50%