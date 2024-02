Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: partenariat avec la startup française Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Mistral AI, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, a annoncé lundi avoir franchi une nouvelle étape en vue de l'accessibilité de sa technologie avec la signature d'un partenariat stratégique avec Microsoft, qui va devenir le premier partenaire commercial de l'entreprise.



Cette annonce intervient alors que cette licorne hexagonale a dévoilé aujourd'hui Mistral Large, son nouveau modèle de référence pour les développeurs, qui maîtrise le code, les mathématiques et parle couramment cinq langues (français, anglais, allemand, espagnol et italien).



Aux termes de l'accord, ce modèle linguistique sera désormais disponible sur Azure AI, la plateforme d'IA de Microsoft qui permet de créer et de déployer des solutions d'IA générative et des copilotes personnalisés.



Les clients Azure pourront donc utiliser Mistral Large au sein d'un espace dédié sur la plateforme d'Azure, avec des crédits Azure, et disposent d'un accès direct à l'équipe technique dédiée de Mistral AI.



Afin de rendre sa technologie plus accessible, l'entreprise a également lancé Le Chat, un assistant conversationnel multilingue censé proposer un moyen pédagogique et ludique d'explorer sa technologie.



Cet assistant est disponible dès aujourd'hui en accès bêta pour les premiers clients de Mistral AI.





