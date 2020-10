Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : ouverture d'un nouveau centre de données en Grèce Cercle Finance • 05/10/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il allait ouvrir son premier centre de données en Grèce, une nouvelle installation appelée à devenir une nouvelle 'région' au sein de l'infrastructure mondiale du géant américain des logiciels. Dans un communiqué, le groupe indique que l'objectif à horizon 2025 affiché dans le cadre du projet est de former quelque 100.000 grecs aux métiers du numérique. 'Le fait que Microsoft établisse une zone géographique en Grèce pour ses centres de données va conférer un avantage concurrentiel à notre économique numérique', s'est félicité Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre grec cité dans le communiqué. Microsoft explique qu'avec désormais 3000 partenaires et clients, dont des startups, des sociétés traditionnelles et des organisations non-gouvernementales, son empreinte dans le pays ne cesse de grandir. Microsoft dit aujourd'hui disposer d'un total de 63 régions 'cloud' constituées d'un ensemble de centres de données, via un réseau régional dédié à faible latence, permettant à ses clients de déployer des applications là où ils en ont besoin.

