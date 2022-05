Microsoft offre des concessions dans le cloud en Europe

(AOF) - Microsoft lance une initiative permettant aux entreprises européennes spécialisées dans le cloud d'héberger plus facilement ses produits Microsoft. L'éditeur de logiciels informatiques offrira également une plus grande souplesse en matière de licences aux clients européens, indique la presse. Le français OVHcloud affirmait l'année dernière que les conditions d'octroi de licences logicielles de Microsoft le désavantageaient pour l'utilisation de produits Microsoft.

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.