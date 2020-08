Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft : nouvelles fuites concernant le Surface Duo Cercle Finance • 11/08/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le Surface Duo, smartphone à double écran du géant Microsoft, se dévoile un peu plus : des rendus presse ont fuité sur les réseaux sociaux. Ils confirment ainsi le design de l'appareil, avec deux écrans reliés par une charnière, un seul capteur photo et des bordures plus épaisses que ce que l'on a l'habitude de voir sur un smartphone en 2020. Selon certaines sources, le Surface Duo, qui marque le retour de Microsoft sur le marché des smartphones, pourrait être disponible avant la fin du mois d'août.

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -1.99%