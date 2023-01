Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: nouvelle phase de partenariat avec OpenAI information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce la 3e phase de son partenariat de long terme avec OpenAI, notamment propriétaire de la plateforme chatGPT, à travers un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer les percées dans l'intelligence artificielle.



Microsoft prévoit d'augmenter ses investissements dans le développement et le déploiement de systèmes de supercalcul spécialisés pour accélérer la recherche indépendante d'OpenAI sur l'IA.



' Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d'une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l'IA et de démocratiser l'IA en tant que nouvelle plate-forme technologique ', a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft.



'Les trois dernières années de notre partenariat ont été formidables', a déclaré Sam Altman, DG d'OpenAI. ' Microsoft partage nos valeurs et nous sommes ravis de poursuivre nos recherches indépendantes et de travailler à la création d'une IA avancée qui profite à tous'.





