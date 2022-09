Microsoft: nouvelle collaboration avec Novo Nordisk information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk et Microsoft annoncent une nouvelle collaboration stratégique pour combiner les capacités en découverte de médicaments, développement et sciences de données du premier avec les services informatiques et d'intelligence artificielle (AI) du second.



Un cas d'utilisation se concentrera sur le résumé et l'analyse d'information automatisés à partir de sources comme la littérature, les brevets, les rapports scientifiques et les discussions sur forums de façon à acquérir de nouvelles connaissances scientifiques.



Un second cas visera à développer des modèles pour prédire le risque d'une personne de développer l'athérosclérose. L'IA sera aussi utilisée par identifier de nouvelles cibles ou des biomarqueurs établis de cette maladie cardiovasculaire.