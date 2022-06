Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: nouvel accord pluriannuel avec Procter & Gamble information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord de collaboration pluriannuel avec Procter & Gamble, qu'il va accompagner dans la digitalisation de ses procédés manufacturiers.



L'éditeur de logiciels a été chargé de moderniser la plateforme de production du géant américain des produits de grande consommation via le déploiement de fonctionnalités liées à l'Internet des objets industriel (IIoT).



Pour la première fois, P&G va être en mesure de numériser et d'intégrer les données en provenance de 100 sites de fabrication mondiaux de telle sorte qu'il pourra utiliser des outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine.



Le projet doit permettre aux équipes du fabricant des couches Pampers et des rasoirs Gilettte de disposer d'une visibilité en temps réel sur l'évolution de la production et de pouvoir prendre des décisions rapides en fonction de l'analyse de ces données.



Microsoft fait valoir que disposer d'un tel niveau d'informations est chose rare au sein du secteur des produits de consommation courante.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.08%