Microsoft, Meta, Google et Apple mis en garde contre les résultats de l'IA par les procureurs généraux des États-Unis
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails concernant la lettre au paragraphe 2 et le règlement sur l'IA de l'État au paragraphe 3) par Courtney Rozen

Microsoft, Meta, Google et Apple font partie des 13 entreprises qui ont reçu un avertissement de la part d'un groupe bipartisan de procureurs généraux des États, selon une lettre des dirigeants des États, qui ont déclaré que les "sorties délirantes" de leurs chatbots pourraient violer les lois de l'État. La lettre a été rendue publique mercredi. Des dizaines de procureurs généraux y affirment que les chatbots "encouragent les délires des utilisateurs", créant ainsi des risques pour la santé mentale des enfants et des adultes. Ils ont cité des articles de presse faisant état d'un adolescent qui s'est confié à un chatbot d'IA au sujet de son plan de suicide. Ils ont demandé aux entreprises d'autoriser des audits indépendants de leurs produits, ajoutant que les autorités de régulation nationales et fédérales devraient être en mesure de les examiner.

Les États sont engagés dans une bataille avec Washington sur la réglementation de l'IA. L'administration Trump cherche à empêcher les États d'adopter leurs propres lois régissant la technologie. Des dizaines de procureurs généraux d'État des deux partis politiques ont réagi, exhortant les dirigeants du Congrès à rejeter l'interdiction.

